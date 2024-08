Isolotto, litiga con la compagna. E sfascia tutto l’appartamento

Urla e boati hanno squarciato il silenzio della notte. Momenti di vero e proprio terrore quelli vissuti in via De Nittis, zona Isolotto, sabato notte, dove un uomo di 40 anni, italiano, ha devastato l’appartamento al culmine di una lite con la compagna. Ancora non si conoscono i motivi, ma le forze dell’ordine intervenute sul luogo dopo le numerose chiamate dei residenti, parlano di una persona in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta probabilmente all’uso di sostanze. Fatto sta che il 40enne ha letteralmente devastato l’appartamento, gettando dalla finestra tutto quello che aveva a tiro. Nel corso del raptus, il 40enne

si è anche procurato delle profonde ferite alle mani, perdendo molto sangue e dando vita a una ’scena del crimine’ da film dell’orrore.

La donna, invece, è riuscita a fuggire alla follia del compagno e non ha riportato conseguenze fisiche.

Sull’asfalto sono finiti mobili, un materasso, vestiti e tutto ciò che si è trovato sotto mano. Una cascata di oggetti che fortunatamente non ha creato danni ad automobili o persone, ma solo a una parte del condominio. La rabbia dell’uomo è stata dura da placare, il lancio sarebbe infatti andato avanti per una ventina di minuti.

Sul posto sono poi arrivate polizia e ambulanza, riuscendo a riportarlo alla calma. L’uomo avrebbe riferito di aver litigato con la fidanzata, e ammesso di aver fatto uso di stupefacenti. Una volta tranquillizzato, è stato poi accompagnato all’ospedale per accertamenti.

"Abbiamo paura del suo ritorno – si sfoga uno dei condomini – non è la prima volta che assistiamo a scena del genere, e sabato sera siamo stati fortunati a non essere colpiti

il lancio di oggetti".

L’entrata del condominio, intanto, continua a essere occupata da stracci e oggetti che l’uomo ha scaraventato dalla finestra. Mentre un vetro del portone di ingresso è stato completamente spaccato.

P.m.