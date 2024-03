Isolotto, l’incubo delle spaccate non si placa

Nuova spaccata con tombino in via Pisana. È successo nella notte tra sabato e domenica: nel mirino è finita la profumeria Marionnaud e sul luogo, ieri mattina, sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Legnaia, su richiesta del personale di vigilanza e dopo le segnalazioni dei residenti. Per infrangere la vetrata hanno usato un tombino, e per entrare nel locale i malviventi si sono feriti, lasciando tracce di sangue sul pavimento.

Il bottino è il fondo cassa che si trovava nel registratore e diversi prodotti cosmetici, alcuni di fascia alta e con un costo elevato. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche per accertamenti. Il contante trafugato è di circa 80 euro, merce e danni invece sono ancora da quantificare. I carabinieri stanno verificando la presenza di sistemi di videosorveglianza pubblici o privati nell’area interessata: le indagini, quindi, sono in corso.

Pochi giorni fa è toccato allo storico ristorante la Beppa Fioraia. Anche in quel caso i ladri hanno infranto la porta a vetri del locale, ma è scattato l’allarme e sono fuggiti a mani vuote. Ingenti si sono comunque rivelati i danni subiti e la spesa per i proprietari. Stessa storia prima per il kebab via Ghibellina, e pochi giorni dopo, a fine febbraio, per un altro negozio dove hanno rotto la porta a vetri d’ingresso, si sono introdotti nel ristorante e hanno rubato dalla cassa il denaro. A metà febbraio, invece, a finire nel mirino è stato il bar pasticceria Melody di via Baccio da Montelupo. Si è trattato dell’ottavo colpo in un anno: e ogni volta, come succede per gran parte dei commerciati vittime di questi furti, sono più i costi da sostenere per riparare i danni subiti che il bottino che riescono a ottenere i malviventi.