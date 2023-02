"Isee" e "Dsu" Come funzionano

L’Isee, cioè l’Indicatore della situazione economica equivalente, è una sorta di carta di identità del reddito di una famiglia. Serve per ottenere bonus, sussidi, agevolazioni. Per esempio occorre farlo per ricevere i bonus sociali sulle bollette di gas, acqua o energia elettrica, sconti sul canone Rai, sui trasporti pubblici e le tasse universitarie, per il bonus psicologo, il reddito di cittadinanza e appunto anche per l’assegno unico universale. Dal 2024 servirà anche per chiedere la nuova carta della cultura giovani che sostituirà il bonus cultura 18 app. Per ottenere il calcolo Isee occorre presentare la Dsu, cioè la Dichiarazione sostitutiva unica, nella quale vengono indicati i componenti del nucleo familiare, la casa in cui si abita, i redditi, i patrimoni mobiliari e immobiliari, il possesso di veicoli, eventuali assegni di mantenimento percepiti. La Dsu può essere presentata tramite i Caf o autonomamente sul sito dell’Inps che ha attivato anche il servizio di Isee precompilato, il quale agevola e semplifica la compilazione della Dsu con i dati che vengono già inseriti nella dichiarazione grazie alle informazioni fornite sia dall’Agenzia delle Entrate che dall’Inps. La Dsu può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno, ma scade sempre il 31 dicembre.