Ironia e classe con le creazioni di Stokey-Daley

Eva

Desiderio

Nel giugno 2022 a Parigi ha vinto l’Oscar dei giovani stilisti, quel Premio LVMH Young Fashion Designer che tanti nomi oggi già famosi ha portato alla ribalta internazionale della moda e il riconoscimento gli è stato consegnato da una star del cinema come Cate Blanchett. Questa una delle chiavi di volta insieme al talento e alla tenacia, di Steven Stokey-Daley, fondatore dell’omonimo brand S.S. Daley, che sarà Guest Designer di Pitti Immagine Uomo 105 (Firenze, 9-12 gennaio). Steven ha 26 anni e ma già apprezzato a livello internazionale, il designer di Liverpool porterà a Firenze la sua collezione Made in Britain, attraverso una sfilata-evento. Così Pitti Immagine continua nella sua principale attività di scouting di nomi nuovi per il fashion che danno al salone per la moda maschile un sapore unico e irripetibile, secondo una bella tradizione che così con Daley continua a testa alta. "Steven Stokey-Daley trasforma l’Upper Class britannica in una fantasia di moda Queer - dice Francesca Tacconi, special events coordinator di Pitti Immagine _ Nonostante la giovane età, Steven porta avanti il suo progetto con maturità espressiva, attraverso una rilettura divertita ed eccentrica dell’Heritage britannico". Un ragazzo colto, laureato a Westminster, che ama giocare con ironia con la moda e si è fatto largo da solo nel panorama internazionale, debuttando alla London Fashion Week nel settembre 2021. Ora Firenze lo chiama e lui risponde subito con entusiasmo, forse consapevole che la fiera fiorentina non è un palcoscenico come gli altri ma regala subito una platea mondiale. "È un onore per me avere questa opportunità, che mi consente di portare il manifesto del mio moderno storytelling britannico a Pitti Uomo, epicentro del menswear design": conferma Steven.