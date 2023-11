"Irama & Rkomi: No Stress Tour a Firenze Stasera!"

Parte da Firenze stasera alle 21 il "No Stress Tour", la tournée nei palasport di Irama & Rkomi. Dopo l’uscita dell’attesissimo joint album "No Stress" (sospinto dal singolo dal sapore californiano "Hollywood"), i due artisti multiplatino, che sono legati da una bella amicizia e da una lunga e proficua collaborazione, mettono insieme le loro forze e il loro talento per proporre dal vivo, al Nelson Mandela Forum, i nuovi brani, qualche anteprima e i cavalli di battaglia dei rispettivi repertori in uno show che si annuncia da non perdere. Con meno di trent’anni di età, sono protagonisti del panorama musicale pop italiano degli ultimi anni: Irama (44 volte platino, 3 oro e oltre due miliardi di stream) e il rapper Rkomi (oltre un miliardo di stream e 24 certificazioni platino per l’album Taxi Driver) si sono messi alla prova cercando nuovi stimoli, suoni e ispirazioni. l risultato è "No Stress".