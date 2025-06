Ipertosano, è il grande giorno. Scende in campo il gruppo veneto

La curiosità rispetto alla ‘nuova’ apertura era molta e oggi potrà essere soddisfatta. Da questa mattina, infatti, aprirà i battenti Ipertosano, al posto dell’ex Carrefour, nel Centro commerciale Il Parco di Calenzano. Con questo ‘taglio del nastro’ il Gruppo Tosano entra per la prima volta in Toscana, area in cui la concorrenza sarà decisamente forte. Per celebrare l’inaugurazione la catena veronese ha disposto, fra l’altro, uno sconto del 10% direttamente alle casse su tutta la spesa fino al 6 luglio.

Il nuovo store si presenta con diverse novità: la superficie di vendita è stata completamente rinnovata e adeguata ai più elevati standard tecnologici. Per l’apertura è stato rinnovato anche il sistema di accessi e parcheggi del centro commerciale, rendendolo più comodo e fruibile. È inoltre in fase di costruzione un nuovo parcheggio coperto con apertura al pubblico prevista a fine estate.

All’interno la scommessa sarà legata ai prodotti: ben 60.000 referenze, dai reparti freschi con prodotti locali e nazionali - ortofrutta, macelleria, pescheria, gastronomia, cucina, salumi e formaggi – agli alimentari confezionati per ogni esigenza, ai surgelati, alle corsie di vini e birre con un’ampia selezione da tutta Italia e dal mondo. Saranno presenti anche la panetteria e pasticceria artigianale con prodotti freschi preparati ogni giorno direttamente in punto vendita. Grande assortimento anche di prodotti etnici, per vegetariani e vegani, per intolleranze e benessere alimentare ed un fornito settore dedicato a pulizia, igiene e bellezza, parafarmacia oltre a un ricco assortimento di alimenti ed accessori per animali.

Completa l’offerta il servizio di spesa online, con possibilità di ritiro diretto presso l’ipermercato o di consegna a domicilio. All’interno dell’ipermercato è stato confermato il personale già operativo nella precedente gestione, a cui si è aggiunta l’assunzione di circa 100 nuovi collaboratori assunti anche dopo alcuni “recruiting day“. L’organico però è destinato ancora ad ampliarsi: resta tuttora aperta la ricerca di altre figure professionali specializzate.

Da oggi il nuovo store sarà aperto con orario continuato, dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 8 alle 20. La sede centrale del Gruppo Tosano è a Cerea, in provincia di Verona, dove sorge il vero cuore operativo, un polo logistico di 130.000 mq, tuttora in espansione, con movimentazione delle merci automatizzata.