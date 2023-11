"Io, esclusa dalla piazza per Giulia"

C’è una coda polemica sulla manifestazione di giovedì sera . E’ la presidente della commissione Pari opportunità, Ilaria Capano (Italia Viva) a stigmatizzare le modalità organizzative. "Sono stata presente in piazza Matteotti – ha detto Capano – per la nobiltà della causa, ma come presidente della commissione Pari opportunità non sono stata né consultata né informata del fatto che era in corso di organizzazione un evento del genere. L’ho saputo tramite l’invio della locandina in varie chat e pubblicazione social. Brutto segnale sia per la tenuta dell’amministrazione sia perché una tragedia è stata usata per visibilità elettorale". Non si fermano le fibrillazioni interne alla coalizione di maggioranza, nel pieno del dibattito per la scelta del candidato a sindaco.