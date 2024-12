Investito sulle strisce pedonali, grave un uomo a San Casciano

San Casciano (Firenze), 18 dicembre 2024 – Incidente nella mattina di mercoledì 18 dicembre in piazza Matteotti. Un’auto subito dopo avere affrontato la rotonda ha investito un uomo che stava attraversando sulle strisce pedonali. A prestare i primi soccorsi è stato un operaio del comune di San Casciano intento a eseguire dei lavori nel giardino che sovrasta la passerella che porta al Parco Dante Tacci. Anche la signora alla guida dell’auto, si è subito preoccupata delle condizioni dell’uomo rimasto sull’asfalto in stato d’incoscienza.

Immediato l’intervento della Misericordia di San Casciano allertata da 112, la cui sede dista poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente. Nel frattempo si sono formate lunghe file sulla via Cassia verso il viale Pascoli e in via dei Fossi. La polizia locale che, come la Misericordia ha la sede vicino al luogo dell’incidente è intervenuta per regolare il traffico, insieme ai colleghi della polizia dell’Unione comunale del Chianti fiorentino.

L’uomo una volta stabilizzato e messo sull’ambulanza ha ripreso coscienza, e il grande spavento dell’inizio, si è attenuato. Il traffico è ripreso a circolare regolarmente dopo il veloce intervento della polizia locale, mentre l’uomo è stato ricoverato all’Ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri.