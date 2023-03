Investito e ucciso, raccolti 36mila euro per la famiglia di Eloy

Eloy Baca Eslava con la famiglia

Firenze, 10 marzo 2023 – Una tragedia che ha colpito l’intera comunità di Bagno a Ripoli. Tanto che in tantissimi si sono mobilitati per raccogliere donazioni. Così ammonta a oltre 36mila euro la somma raccolta sul conto corrente aperto dal Comune e donata la famiglia di Eloy Baca Eslava, concittadino di origine peruviana che all'alba del 10 gennaio è stato investito e ucciso da un'auto pirata all'Antella, mentre si recava al lavoro.

I primi 10mila euro, spiega una nota, erano stati consegnati nelle scorse settimane alla signora Yolanda, moglie di Eloy. Stamani il bonifico con la consegna della rimanente somma e la conseguente chiusura del conto corrente.

"Decine di cittadini, associazioni, circoli, attività commerciali di tutta Bagno a Ripoli ma anche provenienti da fuori comune hanno effettuato una donazione, piccola o grande, per supportare la famiglia di Eloy - spiega il sindaco Francesco Casini - La sua storia ha toccato e sconvolto tutti noi e ha attivato da subito e in maniera spontanea un grande moto di solidarietà che come amministrazione abbiamo raccolto e convogliato su un conto istituzionale".

Per Casini "la cifra raccolta è importante e anche se non allevia il dolore dei familiari per una perdita così tragica potrà fornirgli un supporto materiale in questo difficile momento e nel percorso per accertare le responsabilità dell'accaduto e chiedere giustizia. Un ringraziamento grandissimo a tutti coloro che hanno dato un contributo”.