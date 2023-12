Inverno Mostre, cibo e tradizioni. Torna la Sagra degli antichi sapori

Mostre, mercatini, il villaggio di Babbo, ma anche menù a tema in locali e ristoranti. La Sagra degli Antichi Sapori, evento invernale per eccellenza di Lastra a Signa, torna ad animare il centro storico. La festa, iniziata ieri, proseguirà fino a domani sera, con tantissimi appuntamenti. I "sapori" sono da sempre il "fil rouge" dell’evento e anche quest’anno non fa eccezione, fra stand di street food, mercato enogastronomico e tipicità del territorio in piazza Garibaldi. In piazza del Comune ecco invece il Villaggio di Babbo Natale con animazione per bambini, personaggi natalizi e possibilità di spedire la letterina. Nell’Antico Spedale di Sant’Antonio verranno ospitati tanti eventi per bambini e ragazzi a cura del Teatro delle Arti - Teatro Popolare D’Arte: oggi (ore 16, 17 e 18) "Patate Novelle Canta - Conta storie" con Ilaria Danti (voce) e Marco Magistrali (fisarmonica); domani (stessi orari) "Roberto Bandiera Sciò", ovvero musica e burattini di e con Cristiano Grandi. Fino alle 20 inoltre, giochi pensati per il divertimento, l’apprendimento e la socializzazione. Nel palazzo comunale, in sala consiliare, è stata inaugurata ieri la mostra antologica di Silvio Loffredo a cura di Marco Moretti in collaborazione con Comune e Pro Lastra. Venti opere, provenienti da collezioni private, presentano i temi più ricorrenti del famoso pittore post espressionista. Sempre qui verrà presentato oggi il libro "Viaggio fra le chiese del contado" di Aldo Sussi e Francesco Peschi.

Nell’ex anagrafe in via Dante Alighieri ecco invece la mostra fotografica "Io e i miei occhi sul mondo", a cura dell’associazione "Con il sorriso di Beatrice Morandi". Passando ai concerti (ore 17.30, Chiesa di Santa Maria della Misericordia) oggi si esibirà l’Orchestra da Camera Fiorentina e domani sarà la volta dei professori del Maggio Musicale Fiorentino (quartetto d’archi). Fra gli eventi collaterali, il raduno cicloturistico non competitivo Lastragravel a cura del Gruppo Sportivo Tre Emme (oggi) e il giro delle antiche mura della Asd Nuova atletica Lastra (domani).

Lisa Ciardi