Intesa a tre per gli universitari. Abbonamento ridotto a bus e tram. Carta Biancorossa a 50 (o 65) euro

Anche gli universitari potranno viaggiare su bus e tram nell’area metropolitana fiorentina a tariffe agevolate con la neonata carta Biancorossa. Nell’anno in cui Palazzo Vecchio lancia l’offerta più vantaggiosa con l’abbonamento annuale e a 50 euro per fidelizzare i fiorentini (compresi gli studenti delle scuole superiori) all’uso del mezzo di trasporto pubblico (per cui sono già arrivate settemila richieste), sarebbe stata una contraddizione interrompere la convenzione che consentiva agli studenti universitari di viaggiare sul bus e in tramvia attraverso il pagamento di 50 o 65 euro all’anno (a seconda delle fasce di reddito) all’interno dei servizi della Carta dello studente.

Dopo le polemiche esplose per la decisione dell’Università di non rinnovare la convenzione da 3 milioni di euro con Autolinee Toscane, Comune e Regione sono intervenuti con l’ateneo fiorentino. E’ stata trovata la quadra. L’intesa, presentata ieri dal governatore toscano Eugenio Giani, dal sindaco Dario Nardella e dalla rettrice Alessandra Petrucci, garantirà un abbonamento a tariffa ridotta agli universitari iscritti all’anno accademico 2023-2024 per usare bus e tramvia nell’area metropolitana fiorentina. L’operazione ha un costo di 2,2 milioni di euro: Regione Toscana e Comune di Firenze contribuiranno, ciascuno, per 600mila euro. Mezzo milione sarà coperto dall’Università di Firenze e altrettanto metterà , i restanti 500mila dall’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. L’intesa raggiunta con Autolinee Toscane, il gestore unico del trasporto pubblico regionale, prevede due due fasce di agevolazioni: per gli studenti con Isee inferiore a 36.151,98 euro l’abbonamento costerà 50 euro. Per tutti gli altri, la tariffa sarà di 65 euro. Per ottenere l’agevolazione gli studenti dovranno registrarsi sul sito web di At richiedendo specificamente la riduzione per gli studenti universitari. Le operazioni di pagamento saranno effettuate sullo stesso sito di Autolinee Toscane dal primo al 30 novembre prossimi.

In attesa dell’implementazione della piattaforma di At che permetterà il pagamento diretto della tariffa agevolata, potranno usufruire dell’agevolazione gli studenti iscritti all’anno accademico 2023-’24, i cui nominativi saranno trasmessi ad Autolinee Toscane dall’Università.

Ilaria Ulivelli