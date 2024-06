Interventi sul viadotto di Scandicci. Il cantiere durerà 25 settimane

FI-Pi-Li, via alla manutenzione del viadotto di Scandicci. L’intervento, cominciato il 10 giugno scorso, durerà 25 settimane. Si tratta della manutenzione straordinaria dei giunti longitudinali del viadotto tra l’uscita di Scandicci e lo svincolo con l’Autostrada A1. Per evitare problemi alla circolazione è stata confermata l’esecuzione in orario notturno, dalle 21 alle 6, mediante l’adozione di una cantierizzazione a corsia unica, evitando quindi la chiusura della strada. In questo modo il traffico sarà sempre aperto. Le attività interesseranno prima la carreggiata direzione Firenze e successivamente la carreggiata direzione Pisa per una durata complessiva stimata in 25 settimane.

Nel tratto tra Firenze e Scandicci sono in via di conclusione anche i lavori di risanamento acustico e corsia di emergenza. I lavori fanno parte del più vasto intervento di risanamento acustico sulla Firenze-Pisa-Livorno, dal Km 0+000 al Km 7+500, attraverso i comuni di Firenze, Scandicci e Lastra a Signa, con la contemporanea realizzazione della corsia di emergenza per una larghezza di 3,50 metri.

L’intervento in corso del costo di 3milioni e 800mila euro interamente finanziati dalla Regione prevede, anche a seguito di un dettagliato studio acustico, il completo rifacimento dell’asfalto su entrambe le carreggiate (per un’estensione di circa 1chilometro e 250 metri) con una miscela sperimentale a bassa emissione sonora. Anche se i lavori si tengono di notte non mancheranno ricadute sulla viabilità territoriale, che andranno ad aggiungersi a quelli diurni.

Fabrizio Morviducci