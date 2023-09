Inseguendo il campionissimo Coppi. Attori e pubblico in bicicletta

Il teatro va in bicicletta, a teatro si va in bicicletta. In occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile (16-22 settembre) anche il teatro vuole contribuire alla sensibilizzazione verso una mobilità urbana sostenibile e promuovere il cambiamento dei comportamenti a favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto pulite e intelligenti.

In questa ottica si inserisce “Il campione e la zanzara“, spettacolo teatrale nato nel laboratorio della compagnia Faber Teater, in programma domani pomeriggio al Parco delle Cascine.

In scena (pedalando) gli attori del Faber Teater: Francesco Micca, Lodovico Bordignon, Lucia Giordano, Marco Andorno, Paola Bordignon, Sebastiano Amadio, per la regia e con il testo di Mario Chiapuzzo, già attore del Thêatre du Soleil di Ariane Mnouchkine e trent’anni di palcoscenico sulle spalle in Francia e in Italia. Nello spettacolo sei mirabolanti personaggi in maschera pedalano con gli stendardi al vento sulle loro biciclette gialle (le Biciclettiche che sono parte della collaborazione con il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure): sono queste le Guide del Tempo che accompagnano il plotone degli spettatori, anche loro in sella, rapiti dalla fantastica scorribanda. Mentre la musica ciclica del Tempo spinge tutti sempre in avanti, verso il futuro.

Al centro della narrazione, il campionissimo Fausto Coppi, dalla nascita agli inizi a Castellania fino alle grandi vittorie e alle grandi imprese, come la memorabile salita sul Galibier durante il Tour de France: appassionante qui lo scambio di borracce con Gino Bartali, due amici e rivali che insieme hanno affrontato le grandi gare ciclistiche di quegli anni. Il racconto sulle due ruote arriverà fino all’incontro finale tra l’Airone Fausto Coppi e la piccola zanzara africana che lo punse. "Questo spettacolo atipico è la parabola di un uomo che diventa mano a mano quella di ognuno noi, una storia quotidiana ed eroica al tempo stesso, ironicamente pungente" fanno sapere gli organizzatori.

Per prendere parte al plotone di ciclisti, il ritrovo per gli spettatori è previsto nel piazzale Kennedy alle 16 con partenza alle 16.30. Alla fine del percorso ci sarà la possibilità di ristoro e di guadagnare i gadget messi a disposizione dal Comune di Firenze al Parc Bistrò. Per partecipare allo spettacolo è necessario munirsi di bicicletta e prenotare al numero 338.2000758 o via mail all’indirizzo [email protected]. L’ingresso è gratuito.

Barbara Berti