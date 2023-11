Insegue i ladri dopo un furto, negoziante picchiato con una bottiglia

Firenze, 19 novembre 2023 – Picchiato da quattro ragazzi dopo aver tentato di recuperare ciò che questi avevano rubato dal suo negozio, vale a dire una bottiglia di vodka. il fatto è accaduto ieri sera, sabato, tra via delle Caldaie e piazza Santo Spirito a Firenze. L’uomo, un 33enne originario del Bangladesh, è dovuto anche ricorrere alle cure ospedaliere.

Gli autori del furto sono quattro ragazzi che poco prima avevano rubato una bottiglia di vodka nel suo negozio. Secondo quanto riferito, il 33enne è stato colpito alla testa con la stessa bottiglia rubata. Soccorso, l'uomo è stato poi trasportato all'ospedale di Santa Maria Nuova. Le indagini sono seguite dalla polizia, allertata dal 118. Tutto, sempre secondo quanto spiegato, è accaduto intorno alle 23.

I quattro ragazzi sono entrati nel negozio di via delle Caldaie portandosi poi via la bottiglia. Il 33enne li ha inseguiti in direzione piazza Santo Spirito venendo però poi aggredito dai quattro che si sono quindi allontanati. La polizia esaminerà ora anche le immagini registrate dalle telecamere presenti in zona per risalire all'identità degli autori della rapina.