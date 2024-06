Insediato il consiglio comunale. Prima seduta svolta sotto le stelle

L’invito alla partecipazione lanciato dal sindaco Francesco Pignotti è stato accolto. In tanti, infatti, hanno partecipato al primo consiglio comunale convocato, giovedì sera, in piazza della Pace per il giuramento del sindaco e la presentazione dei suoi obiettivi di mandato.

Ad aprire la seduta l’esecuzione dell’inno nazionale e di quello dell’Unione europea da parte del Coro di Grassina e dalla Filarmonica Cherubini. Poi un emozionatissimo primo cittadino ha giurato fedeltà alla Costituzione italiana.

Atto non solo formale cui è seguita l’elezione del presidente del consiglio comunale non proprio tranquilla: il candidato proposto dalla maggioranza, Leonardo Bongi, non è stato infatti votato dalla minoranza ed è stato eletto solo alla terza votazione, con la maggioranza semplice sufficiente. Decisamente meno movimentata l’elezione del vicepresidente: il nome dell’ex magistrato Beniamino Deidda di Cittadinanza attiva, proposto dal capogruppo Pd Davide Stinghi, non ha infatti incontrato opposizioni.

Dopo gli adempimenti tecnici, compresa l’elezione dei membri della commissione elettorale, il consiglio è entrato nella parte più propriamente politica con l’illustrazione, da parte del neo cittadino Pignotti, degli indirizzi di mandato approvati con i voti favorevoli della maggioranza (Pd e Bagno a Ripoli al centro), quelli contrari di Cittadinanza Attiva e l’astensione della consigliera di Bagno a Ripoli Futura Francesca Cellini. Meno preventivabile, sulla carta, l’astensione di Fratelli d’Italia ma il capogruppo Michele Barbarossa ha ribadito l’intenzione di non portare avanti una opposizione strumentale ed ideologica valutando, di volta in volta, ogni provvedimento dell’amministrazione.

Nel suo intervento, fra l’altro, come già fatto subito dopo essere stato eletto, Pignotti si è impegnato ad essere il sindaco di tutti e a mantenere un dialogo costante con le opposizioni senza peccare di autoreferenzialità. Vista la coincidenza del passaggio dal territorio di Bagno a Ripoli del Tour de France il primo cittadino si è lanciato anche in una metafora ciclistica spiegando che la sua giunta non teme le salite e "quando serve sa alzarsi sui pedali". Commozione e applausi del pubblico poi per il ricordo del consigliere regionale Massimiliano Pescini recentemente scomparso