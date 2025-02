Innovazione a scuola. Iscrizioni a Didacta

Sono aperte le iscrizioni agli eventi formativi di Didacta Italia 2025. La fiera si svolgerà come ogni anno a Firenze dal 12 al 14 marzo. La manifestazione (il più importante appuntamento fieristico sulla formazione e innovazione didattica), dedica l’11ma edizione ai 100 anni di Indire, il più antico istituto di ricerca del Ministero dell’Istruzione, impegnato nella promozione dei processi di innovazione nella scuola. L’ente studia e sviluppa nuovi modelli didattici, sperimenta l’utilizzo delle nuove tecnologie nei percorsi formativi, ridefinendo il rapporto tra spazi e tempi dell’apprendimento e dell’insegnamento. Inoltre, è Agenzia italiana del programma Erasmus+ per gli ambiti scuola, università ed educazione degli adulti. Predisposte 18 aule suddivise per tematiche, che sono: il debate, l’alberghiero, l’innovazione al futuro, l’innovazione per il nido, l’infanzia e la primaria, linguaggi e metodologie. Learning by doing: imparare in laboratorio, il teatro, musica e danza.