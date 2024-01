Innocenti, taglio netto sui fondi. Da 600 anni accanto ai bimbi. Ira Pd

Lo 007 nardelliano a Roma Federico Gianassi – deputato Pd ed ex assessore a Palazzo Vecchio – continua a trovare "tagli del governo alla città di Firenze". Prima la tramvia ("Governo e destra confermano il taglio di 30 milioni di euro", ha ribadito lo scorso 29 dicembre), adesso le polemiche sull’Istituto degli Innocenti. Realtà storica, di oltre 600 anni, sul fronte dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. "Con la manovra di bilancio – attacca Gianassi – il governo ha tagliato 2 milioni di euro all’Istituto degli Innocenti di Firenze, passando dai 5 prefissati a 3. Un altro immotivato sgarbo a Firenze, sono risorse destinate alle attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza".

All’interno del Centro vengono svolte attività di documentazione, analisi, ricerca e monitoraggio, informazione e promozione, raccolta bibliografica di studi e pubblicazioni relative al mondo minorile. Da parte dell’Istituto la notizia non è una sorpresa: si lavora sottotraccia per cercare un accordo, in modo da recuperare fondi. Così si spiegano le dichiarazioni non troppo polemiche della presidente Maria Grazia Giuffrida: "Prendiamo atto della riduzione – afferma - e lavoreremo con gli uffici competenti per ridefinire in conseguenza le attività svolte dall’Istituto, garantendo, come sempre il massimo impegno nelle azioni che ci vedono coinvolti nell’assistenza tecnica e scientifica al monitoraggio e alla promozione delle politiche rivolte all’infanzia e all’adolescenza. Ci auguriamo un eventuale ripensamento e future ulteriori collaborazioni".

A livello politico se Gianassi attacca da Roma, da Firenze è forte il disappunto del sindaco Dario Nardella e della candidata del Pd alle prossime Comunali Sara Funaro. Nardella è su tutte le furie. "Un altro taglio a Firenze – afferma -. il Governo Meloni taglia risorse sull’infanzia con due milioni in meno all’Istituto degli Innocenti che da oltre 600 anni si prende cura dei più piccoli. È davvero inaccettabile. Pretendiamo che venga fatta chiarezza". Funaro parla di "accanimento del governo contro la nostra città". Per la deputata di Iv Maria Elena Boschi il taglio dei fondi "è gravissimo". "Il Centro non è solo a beneficio di Firenze ma dello Stato italiano e delle Nazioni Unite, Gianassi soffre di manie di complottismo pensando che il Governo tagli fondi solo alla città di Firenze – replica il capogruppo di Fdi a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi -. Esso ha sede a Firenze ma non per questo opera esclusivamente per la città, è come se si dicesse che la Fao ha gli uffici a Roma ma lavorasse solo per la Capitale. E’ importante sottolineare che l’ufficio funziona ma le sovvenzioni statali destinate erano sproporzionatamente enormi rispetto ad altri istituti analoghi". "L’attività dell’Istituto degli Innocenti non è certamente messa in discussione dal Governo – chiarisce il capogruppo della Lega in Comune Federico Bussolin -. Stupisce invece che Gianassi, per far passare l’idea che tutti siano contro Firenze, mescoli l’Istituto con lo stadio o con la tramvia".

Niccolò Gramigni