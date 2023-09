Inizia la scuola La sorte propizia è tra i banchi

Roberto

Fancelli

Anche per quest’anno le vacanze dei ragazzi e delle ragazze stanno per finire, in Toscana si riparte venerdì 15 settembre e gli studenti riprenderanno il loro percorso di apprendimento. Il motto della scuola ‘Non scholae, sed vitae discimus’, è un antico motto in latino che significa ‘Non impariamo per la scuola, ma per la vita’, per le occasioni di difficoltà che incontreremo. Un augurio a tutti gli studenti che l’anno possa essere bello, spensierato e pieno di grandi soddisfazioni oltre che di un grande arricchimento culturale e caratteriale. Con il vecchio detto toscano ma per taluni anche una santa immaginaria ‘Santa Susina si torna a scuolina’ proviamo la fortuna giocando per tre estrazioni questi numeri: 48 - 60 - 72. L’oroscopo: Ariete 7 40, Toro 7 17, Gemelli 3 58, Cancro 44 81, Leone 27 88, Vergine 66 67, Bilancia 19 50, Scorpione 6 86, Sagittario 17 65, Capricorno 3 36, Acquario 16 61, Pesci 12 77. I numeri di Chiara: Terno d’oro 31 36 40 da giocare a Torino e tutte le ruote.

Terni dei nomi di persona. Adele 25 20 1, Carmela 16 7 80, Giovanna 15 37 28, Monica 75 69 40, Patrizia 77 76 26, Teresa 69 27 49, Viola 43 27 49, Egidio 2 37 30, Giovanni 34 54 64, Gregorio 25 9 68, Sergio 51 46 29, Patrizio 89 14 35, Umberto 16 60 46, Vincenzo 16 23 58.

L’aforisma della settimana scelto da MARIO. ‘La Vita non è uno spettacolo muto o in bianco e nero. È un arcobaleno inesauribile di colori, un concerto interminabile di rumori, un caos fantasmagorico di voci e di volti, di creature le cui azioni si intrecciano o si sovrappongono per tessere la catena di eventi che determinano il nostro personale destino’. ( Oriana Fallaci ) 44 - 31 - 30.