Influenza, Ordine Medici Firenze: “Stiamo arrivando al picco, poi ci sarà il declino” L'infettivologo fiorentino Blanc: “Virus da non sottovalutare, ma è sbagliato l'allarmismo. Considerando tutte le patologie 'di stagione' abbiamo 15 casi per mille assistiti, un dato in linea col passato”