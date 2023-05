Infiorata Il ’mare’ arriva a Scarperia Ecco l’evento simbolo del Mugello

Per un giorno Scarperia avrà anche il mare. È infatti questo il tema scelto per l’Infiorata 2023, una della manifestazioni più belle e sicuramente la più colorata tra quelle in programma a Scarperia. Un evento che ha raggiunto la sua 42ma edizione e che ogni anno richiama nel centro storico scarperiese tantissimi visitatori. E quest’anno il "paese dei coltelli" offre anche un’altra attrattiva, la mostra "Terre degli Uffizi", dedicata ai "Medici, gente del Mugello" che vede l’esposizione, nel Palazzo dei Vicari quattro ritratti della famiglia, in prestito dagli Uffizi. Ma per una giornata, oggi, lo spettacolo sarà sul selciato in pietra del centro storico, in via Roma e nelle due piazze principali. Davanti al Palazzo dei Vicari sono stati i ragazzi e le ragazze dell’Istituto comprensivo di Scarperia e San Piero a realizzare il disegno più grande. In piazza Clasio se ne sono occupati i bambini più piccoli della scuola dell’infanzia. Mentre i quattro settori di via Roma sono stati decorati da tanti volontari. In tutto più di venti quadri – compresi alcuni in 3 D –, composti da petali, foglie e semi. In tutto sono arrivati a Scarperia 60 mila garofani, di ogni colore, e da giovedì sera i volontari li hanno preparati, petalo per petalo. Poi tra venerdì e sabato hanno realizzato i disegni col gesso e stamani alle 5 si è iniziato a sistemare i petali all’interno dei disegni. E tanti scarperiesi partecipano: "È un divertimento generale – dice Samuele Corsini -, una vera e propria festa di paese". Ed anche un’altra occasione di attrattiva per Scarperia, promossa insieme dalla Proloco, Istituto Comprensivo, Centro Commerciale Naturale Corte dei Vicari e Comitato degli Infioratori di Scarperia "Per noi – dice Marco Casati, assessore alla cultura – è uno tra gli eventi di maggiore importanza del paese: è infatti fra le tre manifestazioni – Diotto, Infiorata e Mostra dei Ferri Taglienti – che chiediamo espressamente alla Pro Loco di Scarperia di organizzare ogni anno". L’assessore proprio ieri era a un convegno a Camaiore a parlare di "Infiorate", con altri comuni, non solo italiani, con l’intenzione di dare a questi eventi un riconoscimento europeo, come patrimonio Unesco.

Paolo Guidotti