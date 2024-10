Inferno Mud: torna la corsa a ostacoli più fangosa

Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 2 ottobre 2024 – Torna la corsa ad ostacoli più fangosa e amata dagli appassionati del genere: l’Inferno Mud sbarca a Figline Valdarno e per la prima volta assegnerà il titolo italiano a squadre. Dopo l’apertura di stagione a maggio con la Beach edition di Cattolica, Inferno Mud arriva sabato 12 e domenica 13 ottobre al Hu Norcenni Girasole village con il patrocinio del Comune di Figline e Incisa Valdarno. Come da tradizione, il programma alternerà varie distanze per consentire la partecipazione di tutti, con bolge dedicate sia ad atleti competitivi sia ad amatori. Lungo i tracciati, gli atleti troveranno ad attenderli Lucifero, Giuda Iscariota, Caronte e Conte Ugolino, ostacoli che prendono il nome dai personaggi dell’Inferno dantesco. I partecipanti li dovranno affrontare trasportando pesi, percorrendo assi di equilibrio e prove in sospensione, scavalcando muri e molto altro. Sabato 12 ottobre andranno in scena la Long distance (12 km, 25 ostacoli) e per i più piccoli Inferno Kids (3-12 anni), il cui ricavato sarà interamente devoluto al Calcit, Comitato Autonomo per la Lotta Contro i Tumori Valdarno Fiorentino, nato per supportare attività socio-sanitarie finalizzate alla tutela della salute, alla prevenzione e alla diagnosi precoce, al sostegno quotidiano delle persone malate. Domenica 13 ottobre si partirà con la Short race (3/6 km, 15/18 ostacoli) per poi chiudere il weekend con la Team (6 km, 18 ostacoli). Le squadre della categoria pro, composte da 3 membri, si contenderanno il Campionato Italiano FIOCR Team 2024. Per entrambe le giornate, le iscrizioni sono ancora aperte su infernorun.it e possibili anche nella sede della manifestazione.