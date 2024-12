Infatuazioni e illusioni. C’è la ’Partita a 4’ per una serata brillante

Debutterà la sera dell’ultimo dell’anno al Teatro di Cestello, ’Partita a 4’, una rinnovata edizione della commedia di Nicola Manzari, portata al successo da uno sceneggiato Rai del 1969. A firmare la regia di questa produzione, targata Cestello CdG, è Marco Predieri, che torna nella sua San Frediano anche in veste di attore, dopo un autunno sui palcoscenici italiani, impegnato con Francesca Nunzi ne ’La governante di Cavour’. Sotto i riflettori un classico intreccio da commedia borghese dei telefoni bianchi, dove i protagonisti sono i prototipi un po’ annoiati di un’agiata società salottiera, sempre pronti a trovare pretesti per intrecciare nuove avventure e ’relazioni pericolose’. Lo spettacolo del 31 dicembre avrà inizio alle 22 e terminerà con il brindisi. Le repliche andranno in scena dal primo al 5 gennaio, alle 16,45 nei giorni festivi, alle 20.45 nei giorni feriali. Info: 055.294609.