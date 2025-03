Incubo polpette avvelenate: scattano i controlli

Da domenica i residenti di Mercatale vivono nell’incubo di portare fuori i loro animali. Il motivo? Il ritrovamento di presunti bocconi avvelenati. A dare l’allarme i proprietari di un Labrador: "Come tutte le mattine abbiamo portato il nostro cane fuori - raccontano - per poi lasciarlo in giardino. Ritornati abbiamo trovato una notevole quantità di vomito. Dopo poco abbiamo appreso che anche il cane dei vicini aveva fatto lo stesso. Così l’abbiamo portato dal veterinario che ci disse che se fosse stato veleno come stricnina, sarebbe morto subito, mentre se si trattava di un veleno per topi, forse potevamo salvarlo. Gli abbiamo somministrato la Vitamina K e oggi è fuori pericolo, come quello dei vicini". Di cosa si trattava? "Becchime mescolato con del veleno per topi. Nel vomito abbiamo trovato delle granaglie", riferisce la coppia che ha avvisato la polizia locale e i carabinieri forestali di San Casciano. Intanto nei parchi e nei negozi sono apparsi i cartelli "Attenti alle polpette avvelenate". Martedì il nucleo carabinieri cinofilo antiveleno di Follonica con la Labrador Mora addestrata per la ricerca di veleni, coadiuvati dalla polizia locale, ha setacciato i parchi di via Fratelli Cervi, via Don Minzoni, via Caponnetto e via 8 Marzo, ma di bocconi non sono stati trovati. I carabinieri hanno però acquisito due bocconi rinvenuti nei giorni scorsi da due cittadini in due posti diversi e che saranno analizzati nei prossimi giorni.

Antonio Taddei