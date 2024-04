Incontro con il rapper Shama24k

Oggi Caldine ospita "Fiesole, I feel so..." la manifestazione ideata dai ragazzi per i ragazzi in collaborazione con Coop21 – cooperativa sociale, che da anni è impegnata sul territorio fiesolano in un servizio di educativa di strada. Il primo appuntamento è ai Giardini del Sole, dalle 16 con i laboratori di percussioni, hip hop, serigrafie e illustrazione. Mentre alle 18 sulle note di una street band, ci si sposterà in piazza dei Mezzadri dove alle 19 si terrà il talk con il rapper fiorentino Shama24K, fondatore del collettivo "Scum Casa".Il progetto rientra nell’ambito delle attività di "Museo? I Don’t Like!", ideato e realizzato dal Comune di Fiesole e dalla Fondazione Primo Conti Ets.