Incontri e dibattiti. L’oliveta in festa per le ’Serate dell’unità’

Al via le Serate dell’Unità a Sesto Fiorentino, organizzate dal PD comunale di Sesto Fiorentino al Parco dell’Oliveta in viale della Repubblica. Domani, il 5 e il 6 settembre con la "classica" formula cena alle 20 più iniziativa alle 21,15, "approfondiremo temi e questioni fondamentali – sottolinea il segretario comunale Dem Lorenzo Zambini -. Sarà una bella occasione per confrontarsi, ritrovarsi insieme e ribadire una visione del mondo opposta a quella espressa da una destra totalmente inadeguata di governare oggi l’Italia".

Tanti gli ospiti in programma per parlare, anticipa Zambini, "di riforma spacca-Italia dell’autonomia differenziata, cosa vuol dire essere antifascisti oggi fino ad arrivare al tema della mobilità locale e della tramvia". Appendice dell’iniziativa giovedì 26 settembre all’Unione Operaia di Colonnata in cui sarà ricordato Enrico Berlinguer a 40 anni dalla sua scomparsa con Livia Turco, Michele Ventura ed Emiliano Fossi (nella foto). Durante gli eventi sarà possibile firmare per il referendum contro l’autonomia differenziata a cui è dedicato il dibattito della serata di domani: col sindaco Lorenzo Falchi ci saranno il senatore Dario Parrini, Elena Aiazzi della Cgil coordinamento della Piana e Giulia Barducci della segreteria Pd di Sesto.

Giovedì si parla di antifascismo "ieri, oggi e domani" con Zambini, la segretaria metropolitana Dem Monica Marini, l’assessore regionale Monia Monni e il giornalista e scrittore Saverio Tommasi. Venerdì occhi puntati sulla tramvia con il presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco di Scandicci Claudia Sereni, il vicesindaco di Sesto Claudia Pecchioli, il coordinatore CSX scuola di SSU Leonardo Pescini e il presidente di Confesercenti Alessandro Baldi.