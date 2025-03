Inclusione e impegno: ecco il vero significato dello sport

FIRENZEE da un punto di vista sociale? Lo sport è uno strumento importante per l’inclusione: è meritocratico, perché è necessario impegnarsi e dedicarsi alla disciplina per ottenere un risultato; riesce a unire tutti, perfino coloro che partecipano come spettatori. Però non è sempre tutto rosa e fiori… a volte, purtroppo, persone talentuose non possono giocare o praticare un determinato sport, perché qualcuno o qualcosa lo impedisce. Le motivazioni posso essere tante: problemi fisici o motori, economici, orientamento o identità sessuale, e altre. Proprio per questo molte associazioni (come l’Unicef e tante altre) aiutano le persone sia con problemi di disabilità sia di povertà. Il dodgeball, il calcio e il basket sono solo alcuni degli esempi di sport in cui si cerca di abbattere ogni tipo di barriera, come le differenze di genere. Ad esempio, nel basket, abbassando i canestri, è stato possibile permettere di giocare alle persone in sedia a rotelle. Nel corso degli ultimi anni lo sport è diventato sempre più accessibile a persone con disabilità fisiche. Infatti nel 1960 sono state create le Paralimpiadi, di cui ci sono state sedici edizioni e la prima l’abbiamo rappresentata proprio noi italiani a Roma. Siamo fiduciosi quindi che nel tempo, con il giusto impegno e la giusta dedizione, le differenze di qualsiasi sorta nella nostra società saranno eliminate completamente seguendo proprio l’esempio dello sport.