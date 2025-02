Incisa, trionfo a Reggello. E il Calenzano cala il tris

Nel girone E l’Incisa è la squadra del giorno: vince in trasferta 2-0 l’atteso derby contro il Reggello. Una bella partita di categoria superiore tra due squadre eccellenti che si meritano le prime posizioni. L’Incisa viene da 15 partite giocate ad alto livello, dopo un inizio di campionato sottotono. L’atteso derby ha visto un buon inizio del Reggello che ha sfiorato il vantaggio con Focardi. Dopo questa occasione è venuto fuori il predominio dell’Incisa che è andata a segno al 40’ con Massa. Nella ripresa l’Incisa raddoppia subito al 47’ con Merola che fa tutto da solo: conquista palla a centrocampo, si libera degli avversari e realizza con un gran tiro da fuori area. Partita combattuta ed emozionante, ben diretta dall’arbitro Bolognesi, davanti al pubblico delle grandi occasioni. Ora al vertice il Reggello è stato raggiunto a quota 51 dal Barberino Tavarnelle, l’Incisa è terza a 44 e il Galluzzo segue a 41.

Il Barberino Tavarnelle non ha problemi ad imporsi 4-1 sul campo dei fiorentini dell’Audace Legnaia con reti di Mamma, Morina, Bini e Corti; per i locali gol della bandiera di Lelli. Prosegue la marcia dell’Audace Galluzzo che supera 2-1 il Vaggio Piandiscò grazie alle realizzazioni nel primo tempo su rigore con Di Tommaso e poi Caparrini su bella azione; nella ripresa il Galluzzo soffre la reazione ospite. Brillante prestazione della Dinamo Florentia che va ad espugnare il campo del Levane vincendo 4-1 con reti di Cecchi, Gambineri, Manetti e Toccaceli. Fra le note positive anche l’importante pareggio ottenuto dal Porta Romana sul difficile campo del Gambassi dove finisce 1-1: D’Urso per i locali e Vastola per il Porta Romana. A reti inviolate le attese sfide San Clemente-Chianti Nord e Sancascianese-Sporting Arno.

Nel girone D il San Godenzo disputa un’altra partita di carattere e blocca sull’1-1 la capolista Settimello. Pareggio del San Godenzo al 91’ con il centravanti Lorenzo Zeni, classe 1987, che era entrato da pochi minuti a seguito di in mischia in area; per gli ospiti aveva segnato Thiam. Grande prova del Calenzano che batte 3-1 il Sagginale con reti al 18’ Santolini, 29’ Vanni, 55’ Basolu, nel finale Dreoni per i mugellani. Il Calenzano ha disputato un’ottima partita risultando padrone del campo e chiudendo la sfida ad inizio ripresa. Gallianese-Jolo finisce 1-1 con vantaggio ospite al 28’ Carlesi e pari al 65’ di Coralli, 41 anni ex professionista, della Gallianese. Sulla panchina della Gallianese ha debuttato il nuovo allenatore Fabio Donnini. Continua il gran momento dell’Albacarraia che batte 1-0 il Novoli con lo scatenato Tommaso Reale. Il Quarrata espugna 1-0 il campo della Virtus Rifredi con gol di Campagna.

Francesco Querusti