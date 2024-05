Incisa, il sogno continua. Battuta la Resco nel derby

RESCO REGGELLO

0

IDEAL CLUB INCISA

2

RESCO REGGELLO: Poggi, Rialti, Annetta (75’ Cardi), Piantini, Gjata (78’ Giachi), Marra, Sottili, Tozzi (85’ Crocini), Focardi, Violi, Nyamsi (65’ Renzi). A disp. Butini, Butti, Ceseri, Vaccaro, Moracci. All. Mori.

IDEAL CLUB INCISA: Palagi, Mazzeschi F., Mazzeschi N., Tortoriello, Giusti, Masi, Bestrova, Cassigoli (75’ Espinosa), Massa, Bencivenni Stufi (68’ Valcareggi), Autiero (82’ Marzi). A disp. Sorelli, Brachi, Galanti, Zerini, Calcinai, Rotesi. All. Martelloni.

Arbitro: Bolognesi di Siena.

Marcatori: 65’ Giusti, 93’ Espinosa.

Note: espulsi Focardi e Masi a fine partita.

PONTASSIEVE - Al "Comunale" di Pontassieve l’Ideal Club Incisa supera la Resco Reggello grazie a due reti realizzate nella ripresa e si aggiudica la finale dei play-off nel Girone D della Prima Categoria. Nel primo tempo occasioni su entrambi i fronti, ma il punteggio non cambia dallo 0-0 di partenza.

L’episodio più favorevole per la formazione guidata in panchina da Federico Mori è di Focardi, dopo uno svarione dell’Ideal Club Incisa. Il portiere reggellese Poggi si oppone invece al migliore tentativo degli incisani. La squadra allenata da Francesco Martelloni cresce nel corso del secondo tempo e sblocca il risultato al 65’ con Giusti, al termine di un’azione corale: riceve un cross di Autiero sul secondo palo e in spaccata batte Poggi. In pieno recupero, al 93’, il nuovo entrato Espinosa raddoppia in contropiede: tutto solo davanti al portiere non sbaglia e piazza nel sacco il pallone del definitivo 0-2. Dopo il fischio finale un espulso per parte: il reggellese Focardi e l’incisano Masi.

La squadra di Martelloni prosegue la corsa con le vincenti degli altri gironi con l’obiettivo di conquistare l’accesso alla Promozione, un sogno alla portata degli uomini di Martelloni, che hanno dimostrato di saper tenere alta la concentrazione nei momenti più importanti.