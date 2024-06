Firenze, 25 giugno 2024 – Incidente tra un convoglio della tramvia e un’auto. Accade in via dello Statuto nella mattina di martedì 25 giugno. Lo scontro è avvenuto in testa alla tramvia, a un incrocio. Non si segnalano feriti.

Come ha annunciato anche Gest attraverso il suo servizio Telegram il convoglio della linea T2 è rimasto fermo per una decina di minuti. Il servizio è poi ripreso regolarmente. Non si segnalano feriti, né a bordo dell’auto né sulla tramvia.