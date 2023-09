Incidente sull'A1 a Scandicci: Tir carico di latte, grave il conducente

Perde il controllo dell’autocisterna, bloccata l’A1 in direzione nord. L’incidente l’altra notte intorno alle 3 all’altezza di Villa Costanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fi-Ovest. Il tir, adibito al trasporto di latte, è uscito dalla sede stradale, ed è stato necessario bloccare la carreggiata. I pompieri sono arrivati con tre mezzi attrezzati per interventi del genere, e hanno estratto il conducente che si trovava incastrato nella cabina di guida, ribaltata. L’uomo che è grave, ma non in pericolo di vita, è stato affidato al personale sanitario del 118 che lo ha portato al pronto soccorso di Careggi. I vigili del fuoco hanno garantito la sicurezza durante le operazioni di soccorso, insieme agli agenti della Stradale che hanno effettuato i rilievi.