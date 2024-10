Vicchio (Firenze), 13 ottobre 2024 – Pauroso incidente stradale a Vicchio, in Mugello. Intorno alle 15,30 un’auto con a bordo quattro persone (tra cui una bambina di 5 anni) è finita fuori strada in via Cuccino; la vettura è finita in un dirupo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo; per fortuna non ci sono state gravi conseguenze.