Sbatte contro il guard rail, giovane finisce al pronto soccorso

Sesto Fiorentino, 3 ottobre 2021 - Grave incidente, questo pomeriggio poco dopo le 17,20 in via Lucchese in prossimità del Car Village Firenze, zona Sesto Fiorentino. Un uomo di 31 anni alla guida di una Fiat 500 che viaggiava in direzione Firenze, G. S. le sue iniziali, è andato a sbattere violentemente con l’auto contro il guard rail. L’urto è stato molto forte e il giovane è rimasto incastrato nell’abitacolo tanto che sono dovuti intervenire i vigili del Fuoco. Per permettere i soccorsi via Lucchese è stata chiusa in entrambe le direzioni, poi riaperta parzialmente e infine del tutto, con ripercussioni sul traffico. L’automobilista, in stato di incoscienza, è stato poi trasportato al Pronto soccorso di Careggi da un mezzo inviato dal 118. Sul posto la polizia municipale di Sesto che ha effettuato i rilievi e dovrà ricostruire la dinamica del sinistro nel quale non sono state coinvolte altre persone e mezzi.