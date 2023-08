Rignano, ragazzo di 15 anni cade dal motorino: gravissimo

Firenze, 24 agosto 2023 – Incidente a Rignano. Un ragazzo di 15 anni è caduto dal motorino sulla strada provinciale Torri-Volognano-Rosano. Intervenuto l’elisoccorso Pegaso per trasportare il giovane in codice rosso in ospedale.

Al momento sono ignote le cause che hanno portato il ragazzo a perdere il controllo del mezzo e a cadere sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Figline per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.