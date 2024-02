Mugello, auto finisce in un fosso. Donna rimasta bloccata nel veicolo

Firenze, 22 febbraio 2024 – Incidente nel Mugello. È successo oggi pomeriggio sulla strada provinciale 551 nel comune di Vicchio.

Per cause ancora in via di accertamento, un’auto è uscita fuori strada finendo in un fosso.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco da Borgo San Lorenzo per estrarre la donna alla guida dell’auto rimasta bloccata all’interno del veicolo. La donna è stata poi affidata al personale sanitario del 118.