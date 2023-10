Scontro mortale in via Gioberti. Il sopralluogo all’alba: dal satellitare le verità sulla tragedia

Firenze, 27 ottobre 2023 – La polizia stradale si è data appuntamento alle ore quattro di stamattina in via Cimabue, all’angolo con via Gioberti, a pochi metri di distanza da dove la notte tra il 16 e il 17 ottobre ha perso la vita il 42enne Lorenzo Brogioni, dopo che la sua macchina è stata travolta da una moto Bmw (rubata) che sfrecciava contromano a velocità inaudita.

Gli agenti hanno sfruttato l’assenza di traffico, dovuta all’ora, per fare dei rilievi tecnici con l’ausilio di un apparecchio di ultima generazione in dotazione a tutti i corpi delle polizia stradale d’Italia. Si tratta del Top Crash, uno strumento satellitare (creato dalla Divitech e con un prezzo di listino di 12mila euro) in grado di acquisire, con una precisione del cento per cento, punti specifici del reticolato urbano e ricreare una mappa tridimensionale su un tablet che, in questo caso, può fornire un nuovo punto di vista sull’intera vicenda. Il dati ottenuti con l’utilizzo del macchinario saranno infatti utilizzati dalla polizia per ricostruire il percorso della moto prima dell’impatto: incrociandoli con i frame dei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona, spiegano gli agenti della stradale, sarà possibile calcolare la velocità con cui il mezzo ha percorso via Gioberti e limare così i dettagli della dinamica dell’incidente.

Il Top Crash, ha un margine di precisione centimetrico ed è spesso usato per ricostruire gli incidenti in ‘spazio aperto’, ovvero in luoghi dove non presenti palazzi e alberi. In questo caso, i rilievi sono stati fatti con l’aiuto di tecnici specializzati e con il distolaser, una nuova funzione che aumenta l’attendibilità dello strumento anche in questi contesti.

Non si fermano, quindi, le indagini sull’incidente che è costato la vita al fiorentino Lorenzo Brogioni. Al momento, è stato convalidato il fermo e disposto la misura della custodia cautelare in carcere per il ragazzo di 24 anni tunisino accusato di essere alla guida della moto che ha investito e ucciso il 42enne. Sulla moto con lui c'erano altre due persone: un uomo è rimasto ferito, l’altra è riuscita a scappare.