Incidente mortale in via Gioberti. Convalidato il fermo per il conducente

È scattata ieri la custodia cautelare in carcere per il 24enne tunisino accusato di omicidio stradale aggravato per aver investito e ucciso, la notte tra il 16 e il 17 ottobre scorsi, a Firenze, in via Gioberti, guidando una moto Bmw rubata, il conducente di una Fiat Panda, il 43enne fiorentino Lorenzo Brogioni. Lo ha deciso il gip del Tribunale di Firenze, Federico Zampaoli, che ha convalidato il fermo per il 24enne disposto dalla procura fiorentina.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini condotte dalla polizia municipale, la moto condotta dal giovane tunisino procedeva in via Gioberti ad alta velocità e controsenso quando si è scontrata con l’auto, che proveniva da via del Ghirlandaio. Nell’urto la Panda si è capovolta e Lorenzo Brogioni è morto a causa delle ferite riportate nell’incidente.

Il 24enne si trova ancora ricoverato nell’ospedale fiorentino di Careggi. Dopo le cure sarà trasferito in carcere. In sella alla moto con lui c’erano altre due persone; un minorenne, rimasto ferito e a sua volta indagato, e probabilmente una donna, scappata prima dell’arrivo dei soccorsi e ancora ricercata. La polizia municipale sta passando al vaglio le telecamere della zona per cercare di individuare la terza persona e la dinamica precisa dell’incidente. Le indagini dovranno stabilire come è stato fatto il furto della moto - una Bmw immatricolata nel 2004 - e perché quei giovani corressero. Non risulta che fosse in corso un inseguimento.

Giovedì, intanto, ci sono stati i funerali di Brogioni alla chiesa dei Santi Giuseppe e Lucia al Galluzzo, stracolma di persone. La sorella e la fidanzata hanno preso parola per ricordare il loro amato Lorenzo. La voce di entrambe è rotta dal pianto. Lacrime tra la folla quando la fidanzata di Lorenzo ha letto la filastrocca ‘Il cielo è di tutti’ di Gianni Rodari.