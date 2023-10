Incidente mortale in via Gioberti, la folle corsa in moto dei ladri ripresa da un video

Firenze, 18 ottobre 2023 – A inchiodare i tre pirati della strada, che hanno provocato l’incidente di via Gioberti in cui ha perso la vita il 42 enne Lorenzo Brogioni, ora ci sono anche i video. Le telecamere di sorveglianza della gioielleria Conti infatti hanno ripreso gli attimi immediatamente precedenti all’impatto. Dalle immagini si vede un motociclo, all’altezza di piazza Beccaria, sfrecciare come un fulmine e imboccare via Gioberti contro mano.

Da quanto andava veloce, per poter identificare chiaramente il veicolo, il video è stato rallentato di ben 16 volte. I fotogrammi riprendono il tratto di strada davanti al negozio Ovs, dove si vedono passare in un batter d’occhio i pirati della strada. Nel quartiere lo sgomento e lo sconforto sono stati forti. Nel luogo dell’impatto è stata appoggiata una rosa in segno di cordoglio.

Gabriele Manfrin