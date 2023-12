Incidente mortale, choc in campo. Scopre che la vittima è suo padre

Firenze, 24 dicembre 2023 – Muore in un incidente a pochi passi dal campo sportivo dove sta giocando suo nipote e suo figlio sta assistendo alla partita come dirigente. E’ la tremenda tragedia avvenuta ieri pomeriggio a San Godenzo. La vittima è Bruno Manni, 84 anni, padre dell’ex sindaco di San Godenzo, Alessandro, e nonno di un calciatore. Figlio e nipote di Bruno erano lì, a pochi passi, quando si è consumato il drmma. I carabinieri stanno accertando la dinamica che ha portato alla collisione fra la Piaggio Ape dell’anziano e un altro veicolo sulla strada provinciale del Castagno, che passa proprio sopra lo stadio.

E’ stato un botto fragoroso. L’accartocciarsi delle lamiere ha distolto l’attenzione di tutti quelli che erano al campo, dove si stava giocando la partita San Godenzo-Rignanese, campionato di prima categoria. Giocatori, dirigenti, pubblico, si sono fermati. Tutti con lo sguardo rivolto in alto verso il promontorio dove passa la strada. Molti sono corsi a prestare soccorso.

Quando, rapidamente, si è diffusa la voce della parentela tra la persona coinvolta nell’incidente - deceduta sul colpo - e i tesserati della squadra di casa, l’arbitro ha ritenuto che non ci fossero le condizioni per proseguire e ha sospeso la gara.

Dell’episodio è stato tempestivamente informato anche il presidente del comitato regionale della Figc, Paolo Mangini. La notizia si è diffusa a macchia d’olio, nell’ambiente del calcio dilettantistico, ma non solo.

Alessandro, figlio della vittima, è molto conosciuto non solo per la sua attività politica - che prosegue dai banchi dell’opposizione di San Godenzo - ma anche per la sua passione per il calcio e per la Fiorentina.

"Mio padre aveva 84 anni, ma stava bene", il commosso ricordo del genitore.

ste.bro.