Terribile scontro moto-auto, muore a 53 anni

Firenzuola (Firenze), 17 settembre 2023 – Tremendo incidente questa mattina nella frazione di Pietramala a Firenzuola.

Intorno alle 10.30 uno scontro frontale–laterale è costato la vita a un uomo di 53 anni della provincia di Firenze che con la sua moto ha impattato contro una Fiat Panda condotta da un anziano di 88 anni.

Dopo lo scontro, il motociclista è apparso subito in condizioni gravissime. I sanitari hanno fatto di tutto per salvarlo, ed è stato portato in ospedale con l’elisoccorso Pegaso, ma poi è purtroppo deceduto. Sul posto il personale del 118, la Polizia Municipale di Firenzuola, e il personale Anas per il ripristino della sede stradale.