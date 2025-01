Ancora lacrime sulla Bolognese: motociclista morto in Mugello

San Piero a Sieve (Firenze), 16 ottobre 2021 - Ieri il tempo si è fermato appena fuori da San Piero a Sieve. Sulla via Bolognese (Sr 65) una giornata di sole ha visto un motociclista rimanere senza vita sull’asfalto dopo un terribile scontro contro un’auto che si stava immettendo sulla strada da una via laterale. Non sappiamo, al momento, cosa abbia causato l’impatto: se velocità, distrazione, fatalità, da parte dell’uno o dell’altro conducente. Saranno gli agenti della polizia municipale dell’Unione dei Comuni del Mugello, distretto di Scarperia e San Piero (intervenuti sul posto insieme al 118 ed ai carabinieri) a dover ricostruire quanto accaduto.

Intanto, in un pomeriggio maledetto, la voce si è subito sparsa in Mugello, tra l’incredulità generale. E mentre ancora la moto bianca sportiva era a terra, già circolavano voci esterrefatte su quanto accaduto. I soccorritori del 118 hanno provato a rianimare quel giovane riverso a terra per più di un’ora. Ma alla fine anche loro hanno dovuto accettare il fatto che non ci fosse più niente da fare: l’urto era stato devastante. La strada (in quel punto anche piuttosto stretta) è stata a lungo chiusa per permettere prima le manovre di soccorso poi la rimozione dei mezzi incidentati. Baroncelli abitava a Vicchio e aveva due figli in età scolare. Ieri pomeriggio nessuno in paese si capacitava di quanto successo. Nessuno dei suoi amici, tutti 30enni e 40enni, sapeva darsi una spiegazione.

Sulla via Bolognese negli ultimi anni sono purtroppo accaduti diversi gravi incidenti anche mortali. E proprio in quel tratto, dove si trova un attraversamento pedonale che collega esercizio commerciale con il parcheggio, sono stati investiti dei pedoni. Mentre, poco lontano, nel 2018 un motociclista di Campi Bisenzio finì contro un camion, la moto si incendiò e per lui non ci fu scampo.