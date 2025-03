Muore nell’incidente frontale, tragedia in galleria

Firenze, 4 marzo 2025 – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 4 marzo, nelle gallerie del bypass del Galluzzo. È successo in località Impruneta al km 3,200 della strada statale 741. Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato violentissimo e una donna di 37 anni è morta. Feriti anche un uomo di 60 e una donna di 53. L’uomo è stato portato all’ospedale Torregalli di Firenze, la 53enne invece a Careggi. In base alle prime informazioni i due feriti non sarebbero in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, attivato anche l’elisoccorso Pegaso. Presenti anche gli agenti della polizia stradale e municipale. Il transito nella galleria del bypass del Galluzzo è stato temporaneamente interrotto e il traffico bloccato in entrambe le direzioni. Ripercussioni anche sulla Firenze-Siena.

Notizia in aggiornamento