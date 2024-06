Auto contro monopattino in centro a Firenze, grave ragazza di 22 anni

Firenze, 20 giugno 2024 – Gravissimo incidente alle 4 di questa mattina, 20 giugno, a Firenze. In Borgo Pinti, all’altezza dell’incrocio con via della Colonna, un’auto e un monopattino si sono scontrati. Un impatto devastante che ha fatto cadere a terra la ragazza che si trovava sul monopattino. La giovane, una straniera di 22 anni, è rimasta ferita in modo grave tanto che è stata trasportata a Careggi in codice rosso. La dinamica dell’impatto è al vaglio degli agenti della Municipale intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118.