Firenze, 1 settembra 2021 - Ancora un incidente, grave, in monopattino. E' successo questa notte poco prima delle una in via di Ripoli quando una ragazza di 27 anni dopo aver perso il controllo del mezzo è caduta battendo la testa contro il muro. La giovane era senza casco. La ragazza è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasferita in ospedale in codice giallo con un importante trauma cranico. La dinamica è al vaglio della polizia municipale.

