Incidente in via di Sotto. Auto contro furgone. Tre feriti e traffico in tilt

Tre feriti e strada a lungo chiusa, a Lastra a Signa, per un incidente stradale avvenuto prima delle 9 di ieri mattina in via di Sotto. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti pare che una donna, alla guida di una vettura in movimento in via di Sotto, abbia urtato un furgone in sosta in prossimità di un’officina della zona.

Non è chiaro come fosse posizionato il mezzo e perché l’automobilista non sia riuscita a evitarlo. L’impatto è stato notevole e ad aggravare la situazione ha contribuito la presenza del carrozziere, del proprietario del furgone e di un’altra persona che stavano visionando il veicolo. La tre persone sono stato sbalzate a terra riportando ferite e contusioni. Soccorsi da alcuni passanti e dalle altre persone presenti nell’officina, sono state poi accompagnate in ambulanza al pronto soccorso.

In via di Sotto, che è stata chiusa al traffico dai vigili per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi del sinistro, sono intervenuti i mezzi della Misericordia di Lastra a Signa, della medesima associazione di Malmantile e della Pubblica assistenza di Signa. La strada è rimasta bloccata a lungo per permettere i rilievi, provocando alcuni rallentamenti al traffico locale. Sulla dinamica dell’incidente e sulle sue cause sono in corso accertamenti da parte della polizia municipale lastrigiana.