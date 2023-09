Incidente in bici in zona impervia

Cade dalla mountain bike nella zona di Poggio Valicaia, soccorso dai vigili del fuoco. La disavventura è capitata ieri intorno alle 10 a un 52enne appassionato di ‘sterrato’, che stava percorrendo il sentiero che da via delle Croci porta al lago di San Zanobi. Dopo la caduta l’uomo piuttosto acciaccato ma non in pericolo di vita, non poteva muoversi in maniera autonoma. Sono stati i compagni di pedalata a chiamare il 118 che ha allertato i vigili del fuoco per un soccorso in zona impervia. Una squadra è partita dal distaccamento di Firenze Ovest. I pompieri sono stati in grado di immobilizzare il ferito su un’asse spinale e consegnarlo ai soccorritori che li aspettavano in cima a via delle Croci. Una volta sull’ambulanza l’uomo è stato portato a Torregalli dove si trova ricoverato in osservazione. Non è in pericolo di vita, ha riportato traumi e contusioni agli arti e al torace. Ogni fine settimana sono tantissimi i ciclisti che si lanciano con le bici fuoristrada sui sentieri di Scandicci. E ultimamente sono sempre di più quelli che hanno anche mezzi con pedalata assistita, che fanno aumentare di non poco la velocità in salita e in pianura. Gli esperti raccomandano la massima attenzione e il casco in testa.