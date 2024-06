Firenze, 24 giugno 2024 – Incidente sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra il viadotto dell’Indiano e Ginestra Fiorentina in direzione di Pisa. Sui social testimoni riferiscono di un mezzo pesante intraversato.

Muoversi in Toscana riporta 6 chilometri di coda in direzione mare; disagi anche in senso contrario tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa in direzione di Firenze per il traffico intenso.