Incidente in Fipili, camion si intraversa e esce di strada. Tratto chiuso in direzione mare

Firenze, 2 dicembre 2023 – Brutto incidente oggi in Fipili. All’alba tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina verso Pisa un camion si è intraversato sfondando il guardrail della corsia di marcia.

L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 04 del mattino. Il tir intraversato, che trasportava generi alimentari, è in parte uscito dalla sede stradale. Fortunatamente nello schianto il conducente del mezzo pesante non ha riportato ferite e nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente.

Accertamenti in corso sulla dinamica dell’incidente in quanto il tir si è intraversato nella direzione opposta al senso di marcia. Sul posto sono immediatamente intervenuti tutti i mezzi di soccorso sanitari, compresi i vigili del fuoco per consentire le operazioni di recupero del mezzo con due autogru e la messa in sicurezza dell’area. Presente anche la polizia stradale.

Come segnala il portale Muoversi in Toscana, il tratto della Fipili nel quale è avvenuto l’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico con uscita obbligatoria a Lastra a Signa. Circolazione dunque nel caos con lunghe code. Nella direzione opposta, verso Firenze, segnalati rallentamenti per curiosi.