Incidente sulla A1, code dopo Calenzano

Firenze, 27 aprile 2024 – Non c’è pace sul tratto appenninico dell’Autostrada del Sole. Nei giorni scorsi diversi incidenti e avarie hanno provocato grandi disagi al traffico in transito sul tratto toscano dell’A1 in provincia di Firenze e anche questa mattina Autostrade per l’Italia segnala 4 chilometri di coda.

L’incidente si è verificato all’altezza del chilometro 277 in direzione di Milano, tra Calenzano e il bivio con la Direttissima.