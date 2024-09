Auto impazzita a Firenze sfonda la vetrata di un campo di padel, danni e paura

Firenze, 27 settembre 2024 – Un incidente che solo per un caso non ha avuto conseguenze ben più gravi. Un’auto impazzita è finita dentro la struttura di una nota palestra cittadina ed è entrata in un campo di padel.

Il tutto abbattendo la pesante vetrata che delimita il campo stesso. E’ accaduto nella mattina di venerdì 27 settembre. La vettura, una Bmw decappottabile bianca, si è poi fermata sul campo di padel stesso.

Accade in via Di Ripoli. Per fortuna in quel momento il campo era vuoto, nessuno stava giocando. Si cerca adesso di capire cosa sia accaduto. La persona alla guida non ha riportato conseguenze gravi. Pesanti i danni per la struttura sportiva.