Bagno a Ripoli (Firenze), 17 dicembre 2021 - Paura all'Antella, frazione di Bagno a Ripoli, per un incidente frontale con almeno sei persone ferite, alcune delle quali molto giovani. Due le auto che si sono scontrate in via dell'Antella.

Un incidente appunto che sarebbe frontale secondo la dinamica. Uno scontro molto violento in cui ad avere la peggio sono stati alcuni giovani che erano a bordo di una Golf. Che si è rovesciata in un campo dopo essere uscita di strada. L'altra auto è un'Audi.

Sono stati gli automobilisti di passaggio a dare l'allarme. Uno dei ragazzi, più grave, valutato in codice rosso, è stato trasportato all'ospedale di Careggi. Gli altri tra gli ospedali di Santa Maria Nuova e Santissima Annunziata.

Sei in tutto le persone soccorse dal 118, con l'intervento di cinque ambulanze. Una persona in codice rosso appunto, le altre in codice giallo. Tra i feriti c'è anche il guidatore dell'altra auto.

Intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Firenze, che hanno proceduto a liberare i giovani dalle lamiere, operazione lunga e complessa. Tra i feriti ci sono un diciottenne, un ventenne e un ventunenne.

Sono intervenuti anche i carabinieri. Lo scontro è accaduto poco prima dell'ingresso della frazione, nei pressi di un distributore.